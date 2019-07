Clamoroso in Germania: minacce di morte per il presidente dello Stoccarda!

Non gli sarebbe andata giù la retrocessione in Bundesliga 2. Questa la motivazione per cui il presidente dello Stoccarda, Wolfgang Dietrich, è entrato nel mirino dei tifosi della squadra tedesca. Preso di mira a tal punto da aver ricevuto minacce di morte, comprese alcune foto che lo ritraggono con una croce in fronte.

Domani la sua era alla guida del club potrebbe chiudersi: in programma le elezioni presidenziali che vedono fra i candidati l’ex difensore di Roma e Verona, campione del mondo nel ’90, Thomas Berthold.