Claudia Nainggolan shock, la moglie del calciatore: “sono malata, oggi inizio la chemio”

Una notizia shock che sconvolge il mondo del calcio ed i tifosi dell’Inter, la moglie di Nainggolan, Claudia ha comunicato ufficialmente di essere malata, la confessione è arrivata attraverso i canali social. “E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo, è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi. Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria. Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita: la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia. Ringrazio con tutto il cuore, la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto…ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione). IN BOCCA AL LUPO A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. #nonperderemaiilsorriso”.