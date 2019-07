Club più ricchi al mondo, la classifica di Forbes: dominio spagnolo, italiane tagliate fuori

La rivista Forbes ha rilasciato la propria classifica dei 50 club sportivi con il valore economico più alto, valida per il 2019. In graduatoria, dominio del football americano, seguito da NBA e MLB (Baseball). Non manca il calcio.

Soffermandoci proprio su quest’ultimo sport, troviamo al primo posto (terzo in assoluto tra gli sport) il Real Madrid di Florentino Perez, con 4,24 miliardi di dollari di fatturato. Seguono il Barcellona quarto (4,02 miliardi di dollari) e il Manchester United sesto (3,81). Fuori dalla top 50 per fatturato le italiane, con la Juventus (1,5 miliardi) al decimo posto per quanto riguarda i club con il valore più alto.