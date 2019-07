Come scegliere le migliori scarpe da calcetto

Scegliere le giuste scarpe da calcetto è un gioco da ragazzi per i più esperti ma… un incubo per i giocatori della domenica o dell’ultima ora, che magari si trovano davanti alla parete di un negozio sportivo, o sulle pagine di un e-commerce

Ed è proprio per questo motivo che è bene rivolgersi ad uno specialista che possa accompagnarvi con la qualificata consulenza alla scelta delle migliori scarpe da calcetto, come su df-sportspecialist.it!

Detto ciò, ci sono alcuni consigli che potreste cercare di tenere a mente per avvicinarvi alla scelta delle scarpe ideali. Innanzitutto, se avete l’abitudine di giocare in un terreno di erbetta sintetica, bene puntare su una scarpa con tacchetti per avere grip sul terreno, che siano bassi, ravvicinati e in quantità considerevole. Se invece si gioca indoor, bene puntare su una scarpa in gomma liscia, con superfici lisce, quasi sempre per parqet.

Scelta la suola, si può passare alla tomaia. Se in una scarpa da calcetto cercate la comodità e il tocco, bene scegliere la pelle. Se invece si desidera una scarpa leggera, che non si “senta” ai propri piedi, bene puntare sulla tomaia sintetica che, peraltro, richiede anche minore manutenzione.

Il terzo consiglio che vogliamo condividere con voi è legato alla morfologia del piede. È infatti importante che la scarpa si adatti bene al proprio piede e… questo lo si può capire solo indossando la scarpa o acquisendo il maggior numero di informazioni sulla calzatura. Se si ha un piede a pianta larga, bene prendere una scarpa a pianta larga. Se il piede è particolarmente grosso, bene puntare su una scarpa in pelle, che possa adattarsi più facilmente alla forma. In ogni caso, la prima volta che si indossa una scarpa da calcetto, è piuttosto normale che possa apparire “stretta” ai lati. Man mano che giocherete, finirà con l’adattarsi al piede e diventare della giusta taglia.

Altro suggerimento che gli esperti sono soliti dare è legato alla corporatura. Il calcetto è infatti uno sport che sollecita molto le caviglie, e pertanto se si ha un fisico alto o massiccio, sarebbe opportuno dirottare la propria preferenza su una scarpa robusta con suola alta, che possa offrire stabilità. Diversamente, chi ha una corporatura esile e più agile potrà orientarsi verso l’acquisto di una scarpa con suola bassa, che possa adattarsi meglio a un gioco rapido.

Infine, un cenno conclusivo è certamente legato al brand. Non è detto che la scarpa da calcetto migliore per voi sia anche quella più costosa, o quella appartenente al marchio più celebrato. Tuttavia, se volete ridurre la ricerca, puntando realmente al meglio, è bene iniziare a orientarsi proprio dai brand che hanno investito maggiormente in tecnologia applicata alle scarpe da calcetto. Adidas, Nike e Puma sono sicuramente i leader di questi mercati, e siamo convinti che all’interno delle loro collezioni troverete certamente quel che fa per voi. In alternativa, potete dare uno sguardo alle proposte formulate da Asics, Diadora, Lotto e Mizuno.