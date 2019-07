Comitato Nazionale AIA riunitosi questa mattina: tutte le novità, le parole di Nicchi e Rizzoli

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri si è riunito questa mattina per definire i responsabili degli organi tecnici: confermato Trentalange responsabile del settore tecnico, Nicola Rizzoli designatore di Can A con Gava e Stefani, con l’inserimento di Danilo Giannoccaro. In Can B confermati Emidio Morganti designatore con Brighi e Di Fiore. Per la Can Pro, al posto di Giannoccaro, subentra come designatore Antonio Damato, assieme ai nuovi Di Liberatore e Ostinelli, confermati Paolo Calcagno e Maurizio Ciampi. Confermati i designatori di Can D, Matteo Simone Trefoloni, di Cai, Andrea Gervasoni, e Can 5, Angelo Montesardi.

“Siamo pronti per le nuove sfide che ci attendono nella prossima stagione, siamo certi che sara’ una stagione importantissima. Ci faremo trovare preparati e faremo bella figura”, ha affermato ancora Nicchi. “Il 22 agosto prima dell’incontro con tutte le componenti tecniche, a Coverciano, ci sarà il raduno di tutti i responsabili tecnici con Rosetti per la Uefa e Collina per la Fifa. Lì sviscereremo tutte le novità tecniche da mettere in atto pochi giorni dopo con la prima giornata di Serie A e B“.

“Noi dobbiamo proteggere l’arbitro in campo, chi arbitra bene non ha bisogno della tecnologia. La tecnologia ci aiuta a riparare un errore evidente, ma non arbitra. Un ottimo Var è quello che riesce a fare un buon lavoro perché’ l’arbitro è bravo in campo. La tecnologia sarà quella che riparerà ad errori chiari“, dice invece Rizzoli.