Convocati Torino, gli uomini scelti da Mazzarri per il ritorno di Europa League [FOTO]

Convocati Torino, sono ben 19 gli uomini scelti da Walter Mazzarri per la gara di ritorno del preliminare di Europa League in Ungheria tra il Debrecen e i granata, che hanno vinto 3-0 in Italia.

Dopo l’allenamento al Filadelfia, Belotti e compagni voleranno domani in Ungheria. Non saranno della gara Lyanco (distrazione al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra) e Lukic (otite). Domani conferenza stampa di Mazzarri alle 17 allo Stadio Nagyerdei e, a seguire, la seduta di rifinitura. Ecco i convocati.