Coppa d’Africa, il Marocco vince il gruppo D a punteggio pieno: ok la Costa d’Avorio

COPPA D’AFRICA – Si sono appena concluse Namibia-Costa d’Avorio e Sudafrica-Marocco, partite valide per l’ultima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa. Il Marocco vince 1-0 e chiude in testa a punteggio pieno e senza gol subiti. A decidere il match un gol di Boussoufa al 90′. Si qualifica agli ottavi anche la Costa d’Avorio, vittoriosa per 4-1 sul fanalino di coda Namibia. Reti messe a segno da Gradel al 39′, Die al 58′, Zaha 84′, Cornet 89′. Per i padroni di casa a segno Kamatuka al 71′. I Bafana Bafana possono soltanto sperare nel ripescaggio come una delle migliori terze.

CLASSIFICA: Marocco 9; Costa d’Avorio 6; Sudafrica 3; Namibia 0.