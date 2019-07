Coppa d’Africa, oggi finale terzo-quarto posto tra Tunisia e Nigeria: le quote di Sisal Matchpoint

Questa sera (ore 21) si gioca la finale terzo-quarto posto della Coppa d’Africa, che sta così per giungere al termine. Si affronteranno Tunisia e Nigeria, anticipando la gran finale di venerdì tra Algeria e Senegal.

Dal 2004 ad oggi, nei cinque scontri diretti disputati, la sfida si è sempre conclusa con un pareggio. Per gli analisti, dunque, non è esclusa un’altra «X» al 90′, soprattutto visto il cammino fin qui compiuto dai nordafricani (una vittoria, cinque pareggi e zero sconfitte). Il pari nella partita di stasera (che porterebbe direttamente ai rigori) è offerto a 3,10 sul tabellone Sisal Matchpoint, che però dà fiducia ai biancoverdi, avanti a 2,50 contro il 3,00 della Tunisia. Tre gli Over messi insieme dalla Nigeria nelle ultime tre partite, esito che stavolta pagherebbe 2,40; Giresse e i suoi, però, hanno incassato solo tre gol nei tempi regolamentari, dato che in quota spinge l’Under (massimo due reti complessive) a 1,22. Una previsione confermata anche dalle scommesse sul risultato esatto, riferisce Agipronews, dove il punteggio favorito è l’1-1 a 6,00, seguito dall’1-0 per la Nigeria a 6,75.