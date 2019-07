Coppa America, il Brasile nettamente favorito sul Perù

Si avvicina l’ultimo atto valido per la Coppa America, in campo Brasile e Perù in una partita che almeno sulla carta si preannuncia senza storia. I verdeoro dominano le previsioni degli analisti per la partita di domenica sera a Rio de Janeiro, la vittoria del Brasile si gioca a 1,30 nelle quote Stanleybet.it, contro il 5,00 del pareggio e l’11,00 per la vittoria del Perù. In particolar modo fino al momento ha sorpreso la difesa del Brasile, nessuna rete incassata, la marcatura del Perù è quotata a 2,40 soprattutto in relazione ai tre gol realizzati contro il Cile. La speranza secondo quanto riporta Agipronews, è il veterano Paolo Guerrero, la quota di 3,75 è interessante mentre tra i brasiliani spicca l’1,80 di Gabriel Jesus, seguito da Roberto Firmino (2,25), Richarlison (2,50) e Coutinho (3,00).