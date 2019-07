Coppa America, Brasile in finale: le parole del Ct Tite a fine gara

Il Brasile vince e vola in finale. Nel ‘Superclasico’ in Coppa America, i verdeoro hanno la meglio dell’Argentina e sognano il ritorno alla vittoria che manda da 12 anni. A fine match, le parole del tecnico Tite.

“Una grande squadra si fa con la testa, il corpo risponde solo se i giocatori mostrano grande forza mentale. Oggi hanno risposto bene alla pressione. E’ stata una grande partita tra due squadre con qualità tecniche impressionanti, Messi è stato eccezionale, è un alieno. Per diminuire il suo campo d’azione abbiamo dovuto cambiare il modo di giocare e Firmino è dovuto tornare indietro per chiudere gli spazi. Gabriel affascina tutti gli allenatori che lavorano con lui, lavora sodo e non si arrende mai, la sua perseveranza è impressionante“.