Coppa America, caos Brasile-Argentina: reclamo AFA alla Conmebol

La semifinale di Coppa America tra Brasile e Argentina continua a lasciare polemiche, in particolar modo furia di Messi subito dopo il fischio finale per l’arbitraggio dell’ecuadoriano Rody Zambrano ma anche per il comportamento degli assistenti al Var. Adesso è stato presentato un documento ufficiale della Federcalcio argentina (AFA) che ha inviato una protesta alla Conmebol (la Confederazione del calcio sudamericano) scrivendo che l’Albiceleste “e’ stata chiaramente penalizzata nella semifinale contro il Brasile”. Una denuncia che, sempre secondo l’AFA “trova sostegno in tutte le irregolarita’ commesse prima e durante la partita da tutta la squadra arbitrale guidata dall’arbitro Roddy Zambrano, in particolare per il mancato utilizzo della Var in due azioni concrete che, indubbiamente, avrebbero cambiato il risultato della gara”, nel mirino i due rigori non dati a Nicolas Otamendi e Sergio Aguero.

Inoltre Zambrano aveva precedenti negativi e viene considerato “privo delle qualita’ tecniche per dirigere una partita di tale importanza“, sono state chiesto inoltre le registrazioni audio delle conversazioni tra l’arbitro e il responsabile Var, Leodan Gonzalez, e lamenta anche “errori arbitrali che non trovano alcuna giustificazione”. La AFA lamenta anche il cattivo funzionamento dei trasporti, i terreni di gioco in pessime condizioni e la scarsa presenza di pubblico degli stadi. “L’80% dei nostri giocatori era alla prima Coppa America, ma sono professionisti di primo livello che tornano nei rispettivi club delusi e preoccupati per il calcio sudamericano”.