Coppa America, impresa del Perù: 3-0 al Cile e finale conquistata

COPPA AMERICA – Il Perù compie l’impresa. La Blanquirroja domina in semifinale contro il Cile e vola in finale dove troverà il Brasile. Nel “Clasico del Pacifico” partono subito bene i biancorossi che sfiorano il gol con Cueva dopo soli 2′. Il primo tempo è un monologo del Perù. Al 20′ Flores sfiora il gol, al 21′ lo stesso attaccante esterno trova il gol del vantaggio su sponda di Carrillo. Al 38′ il portiere cileno Arias compie un’uscita senza senso e lascia la porta sguarnita a Yotun che non ha difficoltà ad insaccare il pallone del 2-0.

Nella ripresa il Cile sembra più vivo e sfiora il gol al 51′ con un colpo di testa di Edu Vargas che si stampa sul palo. Al 60′ è Yotun a fallire il 3-0 al termine di un contropiede magistrale. Al 75′ è strepitoso il portiere peruviano Gallese su Edu Vargas. All’82’ arriva la firma più prestigiosa, quella del bomber del Perù, Paolo Guerrero. L’attaccante scarta Arias e deposita in rete il 3-0 per l’apoteosi peruviana. Nel recupero c’è il tempo per vedere un rigore a “cucchiaio” orribilmente calciato da Edu Vargas che si fa parare il tiro da Gallese. Finisce 3-0 e in finale il Perù tenterà una nuova impresa contro il favoritissimo Brasile.