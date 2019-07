Coppa d’Africa, Camerun e Ghana agli ottavi di finale

Si sono giocate altre due partite importanti valide per la Coppa d’Africa, sono arrivati verdetti in vista del proseguo della competizione. Nel dettaglio Ghana e Camerun si qualificano per gli ottavi di finale, nell’ultima giornata del Girone F il Ghana ha vinto 2-0 contro la Guinea Bissau grazie ai gol di Ayew e Thomas mentre il Camerun non è andato oltre lo 0-0 contro il Benin. In classifica Ghana e Camerun chiudono al primo posto con 5 punti ma la differenza reti favorisce il Ghana per il primo posto.

COPPA AFRICA. GIRONE F, RISULTATI E CLASSIFICA GIRONE F

1^ GIORNATA

Camerun – Guinea Bissau 2-0

Ghana – Benin 2-2

2^ GIORNATA

Camerun – Ghana 0-0

Benin – Guinea Bissau 0-0

3^ GIORNATA

Benin – Camerun 0-0

Guinea Bissau – Ghana 0-2

Classifica: Ghana e Camerun 5 punti; Benin 3; Guinea Bissau 1.