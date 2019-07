Coppa d’Africa, Egitto-Sudafrica 0-1: clamorosa eliminazione per Salah e compagni

COPPA D’AFRICA – Clamoroso a Il Cairo. L’Egitto saluta la Coppa d’Africa perdendo 1-0 contro il Sudafrica. Decide un gol nel finale di Lorch.

L’Egitto parte meglio e va vicino al gol due volte nei primi 5′ con Mohsen e Salah. Il Sudafrica risponde al 15′ ovviamente con Tau, il miglior calciatore dei Bafana Bafana, che impegna il portiere con un tiro dalla distanza. Al 22′ è ancora Tau a rendersi pericoloso, stavolta direttamente su punizione: El Shenawy deve fare gli straordinari. Al 24′ Trezeuguet spreca tutto calciando malissimo dopo un’ottima ripartenza di Salah. Al 38′ serve ancora El Shenawy sullo scatenato Tau.

Nella ripresa ci prova subito Elneny dalla distanza, palla di poco alta. Al 57′ altra occasione per Trezeguet, attento Williams. Al 65′ entra Warda, inizialmente escluso dai convocati per le accuse di molestie sessuali. Al 70′ il Sudafrica va ad un passo dal vantaggio: colpo di testa di Hlatshwayo e palla larga di un nulla. All’85’ il Sudafrica passa: contropiede di Mothibo e conclusione vincente di Lorch. L’Egitto non trova più la forza per reagire e saluta la competizione. Incubo per Salah e compagni.