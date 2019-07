Coppa d’Africa, Mali-Costa d’Avorio 0-1: Zaha porta gli Elefanti ai quarti

COPPA D’AFRICA – La Costa d’Avorio batte 1-0 il Mali al termine di una partita di sofferenza per gli Elefanti. Decide un gol di Zaha al 74′.

Parte meglio il Mali che però pecca di precisione nelle prime battute. All’11’ ci prova Diaby, palla larga. Al 17′ grande occasione per i maliani, ma la Costa d’Avorio si salva in corner. Ci prova a più riprese Diaby ma , vuoi l’imprecisione vuoi le parate di Gbohouo, il risultato non si sblocca. E’ sempre il Mali a farsi preferire con un incontenibile Djenepo che fa soffrire tutta la difesa degli Elefanti.

Clamoroso errore di Djenepo ad inizio ripresa, quando l’esterno maliano incespica sul pallone, mancando una grossa chance. Al 55′ si fa viva la Costa d’Avorio con il tiro di Pépé, deviato in angolo da Diarra. Al 67′ Kodja sbaglia il pallone del vantaggio per la Costa d’Avorio, a tu per tu con Diarra. Al 74′ gli Elefanti passano: lancio del portiere a trovare la spizzata di Kodjia per Zaha che infila la porta. Il Mali prova a reagire con Marega. All’ultimo giro di lancette è bravissimo Die a salvare sulla linea il tiro di Marega, destinato a diventare il gol dell’1-1. Ai quarti sarà Algeria-Costa d’Avorio.