Coppa d’Africa, Mali e Tunisia agli ottavi: eliminate Mauritania e Angola

COPPA D’AFRICA– Si sono appena concluse Angola-Mali e Mauritania-Tunisia, partite valide per l’ultima giornata del gruppo E della Coppa d’Africa. Vittoria per il Mali, pareggio a reti bianche per la Tunisia che si qualifica comunque agli ottavi.

Il Mali passa contro l’Angola. Il portiere angolano Tony salva in un paio di occasione, soprattutto su Traoré e Sacko. Per gli angolani ci provano Dala e Djalma Campos senza fortuna. A decidere il match è un gol di Amadou Haidara al 37′.

Nell’altra gara del girone, la Mauritania gioca meglio e va più volte vicina al gol, ma Hassen salva la Tunisia. Per le Aquile di Cartagine poche idee e poca incisività in fase offensiva.

CLASSIFICA: Mali 7; Tunisia 3; Angola 2, Mauritania 2.