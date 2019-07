Coppa Italia, i bookmakers si sbilanciano: ecco le favorite [QUOTE]

E’ stato sorteggiato ieri il tabellone della Coppa Italia 2019-2020. 78 le squadre partecipanti, con il primo turno che vedrà affrontarsi in gara secca 27 squadre di Serie C contro 9 di Serie D. Dopo i turni eliminatori, ottavi, quarti, semifinale e finale. Quali saranno le favorite in seguito alla vittoria della Lazio la scorsa stagione?

Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi la possibilità di pronosticare sulla vincente. I favori del pronostico sono per la Juventus quotata a 2,20 per la vittoria del trofeo, la Vecchia Signora è l’unica ad aver alzato il trofeo ben 13 volte; seguono Inter e Napoli, entrambe quotate a 4,50. Il successo finale del Milan e della Roma vale 10 volte la posta. Il bis della Lazio, oltre al trionfo dell’Atalanta, è quotato a 12,00. La sorpresa Torino, per quella che sarebbe la sesta Coppa Italia della sua storia, vale 30 volte la posta.