Coppa Italia Serie C, l’elenco delle squadre ammesse

La Serie C si prepara a regalare spettacolo, nel frattempo nelle ultime ore è stato diramato l’elenco delle società ammesse alla Coppa Italia di serie C 2019-20. Come retrocesse dalla serie B, ci saranno al via Padova e Carpi mentre secondo i risultati conquistati sono state ammesse per il girone A Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria; per il girone B Triestina, Imolese, Feralpisalo’, Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese, Fermana; per il girone C Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese, Viterbese.