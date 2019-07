Cremonese, nuovo accordo di sponsorizzazione con Acerbis

ACERBIS e U.S. Cremonese annunciano il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica. Per le prossime cinque stagioni sportive, l’azienda bergamasca vestirà le squadre grigiorosse. ACERBIS sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco e di allenamento e del materiale di rappresentanza dalla Prima squadra al settore giovanile.

Cremonese e ACERBIS hanno già proficuamente collaborato nel recente passato, con l’accordo di partnership in essere dalla stagione 2010/11 alla stagione 2015/16. Per la società grigiorossa, ACERBIS, brand di livello internazionale conosciuto per la qualità e l’innovazione dei prodotti, è il partner ideale per continuare nel percorso di crescita.

ACERBIS e Cremonese presenteranno le divise ufficiali della stagione 2019/20 nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 12 luglio, alle ore 11.30 presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”.