Cristiano Ronaldo non gioca, in Corea si arrabbiano: “Abbiamo chiesto alla Juve di onorare il contratto, ma…”

Nel match di qualche giorno fa tra Juventus e Team K-League, terminato sul risultato di 3-3, Cristiano Ronaldo non è sceso neanche un minuto in campo. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha poi rivelato in conferenza stampa che ha preferito non rischiarlo per via di un affaticamento muscolare.

Ma dalla Corea si sono arrabbiati. La Lega Calcio del paese asiatico ha chiesto infatti i danni alla Vecchia Signora per non aver utilizzato il portoghese in partita. Una clausola del contratto stipulato prevedeva l’impiego di CR7 per almeno 45 minuti: “Dopo aver visto che Ronaldo non era entrato in campo neanche ad inizio ripresa – è scritto in una nota dell’azienda organizzatrice dell’evento, TheFast – abbiamo chiesto alla Juventus di onorare il contratto. Ci hanno risposto che conoscevano la clausola ma il calciatore era infortunato. In seguito non hanno risposto alle nostre chiamate“.