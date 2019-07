Crotone, inizia ufficialmente la stagione: le parole di Vrenna sul mercato

E’ iniziata la stagione del Crotone. A parte qualche calciatore, tra cui Bellodi (impegnato con la nazionale Under 19), si sono tutti ritrovati in città per una serie di analisi e l’incontro col nutrizionista. Poi la presentazione dei quattro nuovi acquisti (Messias, Rutten Evan’s e Petris) e il primoallenamento aperto ai tifosi.

Nel frattempo, il presidente Gianni Vrenna ha parlato di mercato, nello specifico di Benali: “Resta con noi, a meno che non arrivi una proposta che ci faccia girare la testa“, le sue parole. Stesso discorso per Simy, mentre il dg Raffaele Vrenna e il ds Peppe Ursino hanno parlato dei profili che interessano al club: un difensore mancino e due attaccanti. Profili già individuati, ma per i quali si potrà operare solo nella prossima settimana.