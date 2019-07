Cutrone, le prime parole da calciatore del Wolverhampton: “Il club mi ha fortemente voluto”

“Sono molto contento di essere qui perché il club mi ha fortemente voluto. Sono molto felice e voglio dare il massimo per la squadra, sarà fantastico giocare in Premier con i ‘wolves’. Ai tifosi posso solo dire che sono molto contento di essere qui e che non vedo l’ora di giocare e sentire il loro sostegno“. Sono le prime parole al sito ufficiale del club di Patrick Cutrone da nuovo calciatore del Wolverhampton dopo l’ufficialità arrivata da poco.

“Soddisfatto anche il direttore sportivo dei lupi, Kevin Thelwell. “Siamo entusiasti di aver preso Patrick in un periodo storico molto emozionante per la nostra squadra. E’ un giocatore perfetto per la filosofia del nostro allenatore che vuole lavorare con i giovani e svilupparne il talento, non vediamo l’ora che inizi la sua avventura per una stagione che speriamo sia di nuovo storica per noi“.