DAZN, nuova stagione: ancora più sport [DETTAGLI]

DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on-demand interamente dedicato allo sport, inizierà ufficialmente la nuova stagione il 2 agosto con il lancio della campagna di comunicazione su tutte le principali reti televisive nazionali, con una declinazione digital, stampa, radio e out-of-home. Se lo scorso anno DAZN aveva iniziato insegnando agli italiani la corretta pronuncia del brand, quest’anno vuole raccontare l’emozione dell’evento e del gesto sportivo. “Nuova stagione. Ancora più sport.” è il claim della campagna che, presentando l’offerta multisport di DAZN, avvicina sempre di più i tifosi al cuore dell’azione, fino a farli immedesimare nei protagonisti sul campo.E lo fa portando in vita il nuovo posizionamento internazionale del brand, che esalta lo sport e la sua anima “raw”. Attraverso l’uso di immagini forti e soprattutto di suoni reali, mette in scena lo sport nella sua accezione più cruda e veritiera, senza filtri e immagini patinate. Lo sport vero, vissuto e sofferto che accomuna le generazioni, le tifoserie e i grandi campioni.

Oltre alle tre partite per ogni giornata di Serie A TIM e a tutti i match della Serie BKT, gli appassionati di calcio potranno seguire alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Ricca anche l’offerta extra calcistica che include gli sport americani come NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

Dal 1 agosto, inoltre, su DAZN saranno disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono nel corso dell’anno alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici. Confermata la squadra di DAZN anche per la nuova stagione: Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM a cui si affiancheranno, al commento, Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani.

Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi. La squadra comprende anche i “veterani” Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel.

Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

Dopo il grande successo della scorsa edizione torna inoltre con cadenza mensile, a partire da settembre, l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro. Immagini, parole e aneddoti si focalizzeranno sulla persona dietro il giocatore o il manager, svelandone passioni e tratti distinitivi.

Confermato il prezzo di €9,99 al mese per accedere alla sempre più ricca offerta di DAZN. Con la nuova stagione, inoltre, gli appassionati potranno contare su una nuova offerta annuale: una card prepagata da €99,99 valida per 12 mesi di visione. Grazie alla collaborazione con epay, l’offerta annuale sarà disponibile nei principali punti vendita della GDS (Unieuro, MediaWorld, Euronics e Mondadori Store), della GDO (Esselunga e Carrefour) e nei tabaccai e bar dotati di tecnologia Lottomatica Servizi, a cui si aggiunge il capillare network di oltre 40 mila punti vendita Sisalpay grazie all’accordo con Domec.

Il primo weekend di agosto riserverà già grandi appuntamenti agli appassionati di calcio. Uno su tutti il Community Shield tra Liverpool e Manchester City, in diretta domenica 4 agosto dalle 16:00 dallo Stadio di Wembley. Nel corso del fine settimana PSG e Rennes si giocheranno il Trophee des Champions (sabato 3 agosto alle 13:30) e prenderanno inoltre il via la Eredivisie (con Vitesse – Ajax e Twente – PSV) e il Championship inglese.

La settimana successiva, tra il 9 e l’11 agosto, scatterà invece la Ligue 1 francese. Tutti a caccia del PSG di Kylian Mbappé, reduce da due trionfi consecutivi e da sei nelle ultime sette stagioni, che parte coi favori del pronostico. Nel weekend centrale di agosto, a partire da venerdì 16 agosto, il palcoscenico sarà riservato alla Liga, dove si preannuncia una sfida a tre tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, dopo i grandi movimenti di mercato che le hanno coinvolte. Tra il 23 e il 24 agosto, infine, terminerà l’attesa per l’inizio della Serie A TIM e della Serie BKT, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN. La Juventus, reduce da otto scudetti consecutivi, è la squadra da battere, ma le principali rivali per il titolo sono più agguerrite che mai.

Sempre a fine mese sui canali Eurosport spazio al terzo Grande Giro della stagione del ciclismo, la Vuelta di Spagna, dal 24 agosto, e all’ultimo Slam di tennis nel 2019, gli US Open, in diretta da Flushing Meadows, New York, dal 26 agosto.