De Ligt, parla il suocero Keje Molenaar: “A chi somiglia e com’è fuori dal campo? Vi dico tutto”

Interessante intervista odierna della Gazzetta dello Sport al suocero di Matthijs De Ligt, Keje Molenaar. Laureato in Legge, è un ex difensore dell’Ajax. Ha giocato con Cruijff ed è papà di Annekee, la fidanzata del nuovo calciatore della Juventus. Ha descritto molto bene alla rosea com’è il giovane olandese dentro e fuori dal campo.

“Matthijs è molto più maturo dei suoi 19 anni. A volte anche io dimentico la sua età perché può parlare di tutto. Quando lo sento con i giornalisti, ad esempio, sembra ne abbia 35. La prima volta che è venuto qui si è interessato agli altri miei figli, i fratelli di Annekee. Ha chiesto della scuola e ha giocato con loro alla PlayStation: non era scontato. La gente capirà che è fantastico“.

“A chi assomiglia tra i calciatori del passato? A me sembra un mix tra Baresi e Maldini, con qualcosa di Chiellini. Ha un’ambizione enorme, vuole diventare il miglior difensore al mondo e per me quel posto oggi è di Sergio Ramos. Matthijs però può arrivarci: i gol alla Juve e al Tottenham lo dimostrano“.

“Quando ha capito che la Juve sarebbe stata la sua scelta? Presto, sapevo che gli piaceva ma Cristiano è stato molto importante, con quella frase dopo la finale di Nations League. Ha detto a Matthijs che lo voleva con lui. CR7 non molto tempo fa era il suo eroe. L’altra ragione della scelta è tecnica: la scuola italiana della difesa. Cosa gli ho consigliato? Di andare a giocare con Messi o CR7 , perché una fortuna del genere non capita molte volte nella vita“.