De Rossi-Boca, la conferma: “Non c’è ancora l’accordo ma siamo vicini alla conclusione”

Il futuro di Daniele De Rossi è sempre più vicino al Boca Juniors. Arrivano infatti conferme da parte della stessa società argentina che, interpellata dal giornale ‘La Nacion‘, ha affermato che c’è una “ripresa delle trattative, che sono in stato avanzato: siamo vicini a una conclusione“.

Il quotidiano sudamericano sottolinea anche che “inizialmente il suo arrivo non apporterebbe grandi soluzioni all’allenatore Gustavo Alfaro, visto che non ha fatto la preparazione e non gioca da quando ha smesso con la Roma. Oltretutto, fino a poco tempo fa, aveva preso in considerazione l’ipotesi del ritiro“.