De Rossi-Boca, conferme dall’Argentina: “Atteso a Buenos Aires per giovedì”

Continuano ad arrivare conferme in merito al passaggio di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Oltre alle parole del presidente Angelici, anche le notizie provenienti dal quotidiano argentino ‘Olè’. Come riporta infatti il giornale, l’ex capitano della Roma è atteso a Buenos Aires per giovedì mattina.

Il campione del mondo si imbarcherà a Fiumicino mercoledì con un volo delle 21.45 e arriverà in Argentina giovedì mattina, alle 06.50. De Rossi firmerà un contratto per una stagione, con la possibilità di lasciare il club a gennaio. Inizialmente il centrocampista era atteso a Baires per domenica, ma il club ha deciso di posticiparne l’arrivo per evitare distrazioni in vista della gara di Copa Libertadores contro l’Athletico Paranaense.