De Rossi al Boca Juniors, scommesse aperte sul gol nel Superclasico

Quella di ieri è stata una giornata importante per Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è stato presentato dal Boca Juniors, inizia una nuova avventura con l’obiettivo di essere ancora protagonista. Nel frattempo i bookmakers si sono scatenati e pensano già alla sfida contro il River Plate, il derby di Buenos Aires è in programma l’1 settembre al al Monumental e gli analisti Stanleybet prevedono una rete di De Rossi, vale 5 volte la posta, quota dunque non altissima, il cartellino rosso considerando la posta in palio è quotato a 10, scommesse anche sulle presenze in campionato l’ipotesi più probabile è quella tra le 11 e le 15, data a 1,85., un numero compreso tra 16 e 23 è proposto a 2,50 mentre un massimo di 10 vale 3,50.