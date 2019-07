De Rossi, con il Boca è ormai cosa fatta. Il presidente Angelici: “Nei prossimi giorni sarà qui”

Daniele De Rossi sempre più vicino al Boca Juniors. Il suo approdo in Argentina sembra ormai cosa fatta, come ribadisce ancora una volta il presidente Daniel Angelici. Queste le sue parole ad alcuni media argentini.

“E’ una trattativa che ha portato avanti Nicolas Burdisso, Daniele De Rossi vuole terminare la sua carriera giocando nel Boca e nei prossimi giorni si metterà in viaggio per l’Argentina. E quanto a Benedetto, il Marsiglia ci ha mandato una nuova proposta che dovremo analizzare: per ora non c’è nulla di definito“.