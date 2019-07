De Rossi in partenza per l’Argentina: arrivo previsto domattina

Tutto come previsto: Daniele De Rossi in partenza per l’Argentina. L’ex centrocampista della Roma, accompagnato dalla moglie Sarah Felberbaum, ha lasciato la sua casa nel centro della capitale e, ‘scortato’ da un Van pieno di valigie, si è diretto verso l’aeroporto di Fiumicino, come documentano alcuni ‘media’ argentini. L’ex capitano dei giallorossi si imbarcherà sul volo Roma-Buenos Aires delle 21.45, il cui arrivo in Argentina è previsto per le 6.40 di domani, ora locale. All’aeroporto di Ezeiza ci saranno ad attenderlo molti tifosi del Boca Juniors, impazienti di dare il benvenuto al loro nuovo beniamino.