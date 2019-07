De Rossi sbarca in Argentina, inizia una nuova avventura: folla di tifosi per l’ex Roma [VIDEO]

Inizia una nuova importante avventura per il centrocampista Daniele De Rossi, l’ex Roma è sbarcato poco fa in Argentina, l’aereo dell’Alitalia con a bordo il calciatore e la moglie Sarah Felberbaum è arrivato all’aeroporto ministro Pistarini di Ezeiza in provincia di Buenos Aires alle 6.14, le 11.14 in Italia, è quanto hanno riportato i media locale. Nelle prossime ore è prevista la firma del contratto con il Boca Juniors, domani la presentazione in conferenza stampa. De Rossi ha fatto una scelta di vita accentando la corte del club argentino, non sono mancate le offerte anche dall’Italia ma l’amore per la Roma l’ha spinto a rifiutare.