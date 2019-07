De Rossi verso il Boca Juniors, le reazioni dei tifosi della Roma sui social

Daniele De Rossi vicino al Boca Juniors. La notizia lanciata ieri ha scatenato le reazioni sui social, specialmente quelle dei tifosi della Roma. Il centrocampista ha scelto di non accettare le lusinghe di Milan, Fiorentina e Sampdoria per non vestire un’altra maglia in Italia, gesto molto apprezzato dai più: “De Rossi alla Bombonera sarebbe il giusto tributo ad un guerriero, in una delle arene più calde del mondo, dopo una vita nello sfondo più bello, la Sud”. “Sarà bello vederti con la loro maglia. Non è tradimento, è il finale alternativo di una bellissima storia d’amore”.

Qualcun altro è critico nei confronti di chi ha pensato che De Rossi potesse tradire la Roma con un’altra squadra italiana: “De Rossi ha rifiutato offerte milionarie in Italia, da Milan e Fiorentina, per non tradire la Roma. Va a giocare a migliaia di chilometri da casa, perché lui è ancora giocatore. Vergogna per tutti i tifosi della Roma che hanno messo in dubbio il suo amore”. I tifosi giallorossi approvano la scelta finale, con qualche rimpianto: “Egoisticamente ti avrei voluto sempre e solo con una maglia, la nostra maglia. In fin dei conti però scegli con rispetto una squadra storica, che ti ha sempre affascinato. Ti auguro solo il meglio, come a un fratello. Suerte!”. “Squadra perfetta per un giocatore del suo temperamento! Sarebbe bellissimo vederlo in un derby col River” commenta un altro utente.

C’è chi giudica la scelta originale e chi si lancia in scoop di mercato: “E’ una scelta originale per un non argentino, però ci sta. Economicamente non è conveniente come gli Usa ma offre un calcio molto più calcio rispetto agli States, non solo come competitività. Sarebbe potuto rimanere in Serie A, ma immagino abbia pesato il suo passato”. “Pensare di poter leggere De Rossi libera Almendra alla Roma fa strano” twitta un tifoso, riferendosi al possibile arrivo a Roma del centrocampista del Boca: operazione che potrebbe essere sbloccata proprio grazie a De Rossi. Infine, l’ironia sull’età media del prossimo Boca: “Tevez, Gago, De Rossi: ormai da un po’ di tempo è Boca Seniors“.