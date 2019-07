Debrecen-Torino diretta live: probabili formazioni e dove vedere la gara

Debrecen-Torino diretta live – Ostacolo non insormontabile, a maggior ragione dopo il 3-0 della gara d’andata in Italia. Ma guai, per i granata, a sottovalutare l’impegno nella sfida di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Debrecen in Ungheria. Ci si gioca un passaggio importante della qualificazione.

Diretta video

Non sarà Sky, molto probabilmente, a trasmettere l’evento. A differenza della fase finale, di cui l’emittente ha i diritti, per quanto riguarda i preliminari bisogna prendere accordi gara per gara con la squadra di casa. Accordo che, in questo caso, Sky e Debrecen non hanno trovato. A meno di soluzioni dell’ultim’ora, a trasmettere il match sarà il canale streaming ungherese ‘M4 Sport’, che ha già trasmesso l’ultima gara della compagine ungherese contro il Kukesi.

Probabili Formazioni

L’infortunio di Iago Falque e l’assenza di Lukic hanno un po’ complicato i piani per Walter Mazzarri, che dovrà cambiare qualcosa dalla cintola in su. Centrocampo quasi rivoluzionato, con il rientro di Rincon che potrebbe affiancare Meité sulla mediana favorendo l’avanzamento di Baselli sulla trequarti, il quale insieme a Berenguer supporterà Belotti. Difficile, ma non impossibile, il cambio di modulo: 3-4-1-2 con l’inserimento di Zaza e un solo trequartista. Ipotesi, questa, da prendere in considerazione solo nel caso di mancato utilizzo di Rincon dal primo minuto con l’arretramento di Baselli in mediana con Meité.

Debrecen (4-4-2): Nagy; Szatmári, Pávkovics, Tőzsér, Ferenczi; Haris, Takács, Varga, Kusnyir; Szécsi, Trujić.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meitè, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.