Debrecen-Torino, le quote di William Hill per la gara di Europa League

Tornano in campo i protagonisti del secondo atto dei preliminari di Europa League, impegnati nella lotta per aggiudicarsi un posto nel torneo della stagione 2019/20. Dopo il 3-0 messo a segno all’andata, il Torino vola in Ungheria per incontrare nuovamente il Debrecen e centrare la qualificazione al turno successivo. Vista l’eccellente performance degli uomini di Walter Mazzarri nella sfida precedente, superare l’avversaria sembra un gioco da ragazzi almeno sulla carta: William Hill, il più autorevole bookmaker inglese, banca il successo dei granata a 1.53, contro i 5.80 offerti in caso di vittoria dei padroni di casa. Il pareggio, che farebbe più comodo al Torino, vale invece 4.80. La partita di domani sera potrebbe mandare nuovamente in rete i bomber Andrea Belotti e Simone Zaza, entrambi protagonisti delle Quote Maggiorate. Se il numero 9 dei granata dovesse segnare due o più goal, infatti, il moltiplicatore si alzerebbe a 7.50; se, invece, Zaza dovesse essere il primo a centrare la rete nel corso della partita, ogni euro verrebbe moltiplicato per 6.50.

Sempre domani scenderanno in campo Francoforte e FC Flora, con la squadra tedesca uscita vincente dalla partita di andata con un goal di scarto. Il match di ritorno sorride apertamente alla formazione di casa, la cui vittoria è bancata a quota 1.01. Un possibile ribaltamento di scenario in favore del club biancoverde è altamente improbabile, a giudicare dalla quota che accompagna il segno 2 (81.00); se, poi, il risultato finale dovesse invece attestarsi sul pareggio, il moltiplicatore di riferimentosarebbe 15.00. Gara di ritorno anche per i ciprioti dell’Apollon Limassol, che ospiteranno gli Shamrock Rovers. Gli irlandesi dovranno sfoderare le proprie migliori armi per confermare il risultato positivo dell’andata, conclusasi sul 2-1. Riuscirà il campodi gioco di casa a dare la giusta spinta all’Apollon Limassol? Secondo i moltiplicatori offerti da William Hill, la formazione cipriota potrebbe avere la meglio: il segno 1 è in vetrina a quota 1.36, mentre una riconferma degli Shamrock Rovers si posiziona lontano a 9.50; il pareggio è un’opzione da 4.33.