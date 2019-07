Diritti tv, la Champions League torna sulle reti Mediaset: accordo raggiunto con Sky [DETTAGLI]

Giornata importante per quanto riguarda la questione dei diritti tv, dopo la parentesi Premium la Champions League torna sugli schermi Mediaset. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi: “dal prossimo anno la migliore partita della Coppa Campioni verra’ trasmetta, ‘free’, da Canale 5”, ha detto durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Santa Margherita Ligure, ‘non sono mancate inoltre le domande sul contenzioso ancora aperto tra Sky, che ha i diritti televisivi e la Rai, che reclama la possibilità di ritrasmetterne un match. “Rai e Sky sono per le vie legali ma noi abbiamo la certezza che la miglior partita, quella del mercoledi’, sara’ sulle nostre reti a partire dal prossimo autunno”, ha spiegato Berlusconi.

L’intesa raggiunta “e’ con Sky che detiene i diritti della competizione per tre anni, di cui uno e’ passato e dunque l’accordo con noi e’ per i restanti due anni“. Nessun vincolo sulla partita da trasmettere: “decidiamo noi la partita migliore”, che comprenderanno anche quelle “di Juventus o Napoli”, per cui speriamo che i club italiani “vadano avanti fino alla fine”. La trattativa con Sky è stata molto difficile, Berlusconi si è detto sicuro che, per quanto riguarda l’investimento effettuato, “mettendo insieme il prezzo pagato e i ritorni pubblicitari, riusciremo a creare margini”, senza trascurare che “la cifra pagata per aggiudicarci un match di Champions e’ piu’ bassa delle indiscrezioni circolate”.