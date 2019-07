Diritti tv, Mediapro: “Vogliamo solo essere partner della Lega”

La questione diritti tv continua a tener banco. Fonti di Mediapro affermano all’Adnkronos la posizione del gruppo nella trattativa in corso con la Lega Serie A per il canale della Lega. La volontà del gruppo cino-spagnolo, come aveva anticipato il Financial Times, è di offrire una partnership del valore di 1,15 miliardi di euro l’anno per creare un canale dedicato alla Serie A: “L’obiettivo di Mediapro è solo quello di essere partner a livello tecnico della Lega Serie A nella gestione del canale della Lega”. Gli abbonamenti passerebbero direttamente alla Lega, e non più gestiti dalle pay-tv o comunque gestiti da Lega e Paytv.