Istanti di panico in vacanza per il portiere del Bayer Leverkusen, Lucas Hradecky. Il finlandese ha scoperto doti da velocista quando, due giorni fa mentre stava facendo una passeggiata in un bosco nei pressi della sua città natale, Bratislava, si è imbattuto in un orso. “Due giorni fa ho capito di essere un grande corridore“, spiega scherzando su quanto accaduto il giocatore alla ‘Bild’. “Mi trovavo tutto solo in una foresta fuori città quando mi sono trovato davanti, a una distanza di meno di 100 metri, un orso. Non ci ho pensato su due volte e mi sono messo a correre a più non posso per 3-4 minuti”, conclude il portiere nato in Slovacchia ma naturalizzato finlandese. Una brutta disavventura per Hradecky, che ne è uscito spaventato ma illeso.