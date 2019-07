Domani si celebrano i 60 anni della Serie C: il programma e gli ospiti

PRIMO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 10,30, presso la sede della Lega Pro, si parte con la presentazione alla stampa dell’accordo “Campagna Amica” tra Lega Pro e Coldiretti: una proposta per valorizzare le eccellenze dell’Italia, i prodotti dell’agricoltura, la legalità, l’educazione allo sport e all’alimentazione con iniziative che riguarderanno le eccellenze italiane negli stadi della C.

SECONDO EVENTO in sede Lega Pro a Firenze, via Jacopo da Diacceto- Alle 11,30 al via un workshop sul calcio dei giovani e della loro valorizzazione: punti di forza e tutele con Infantino, Gravina, Ghirelli, Sacchi, Arrigoni, Samaden e Tognon.

TERZO EVENTO IN PALAZZO VECCHIO– ” Sarà un lungo viaggio che ci porterà alle ore 17, al cuore della giornata-conclude Ghirelli- con l’evento dei 60 anni in Palazzo Vecchio con tappe che hanno come base la storia fino al futuro a cui parteciperanno le varie figure di rilievo della C e del calcio in generale. Si articolerà in un convegno dal titolo “ 60 anni di C: identità, storia, innovazione e CORAGGIO” con progetti del futuro. Ampio spazio, inoltre, sarà dedicato ad Artemio Franchi, il più grande dirigente, che il 13 luglio 1959 firmò l’atto di nascita della C con i suoi club e gli oltre 8 milioni di tifosi”.

Ci saranno anche le premiazioni di ex presidenti della Figc, della C e del Ct Milena Bertolini.