Eduard Marinca nella scuderia di Alessio Sundas: il calciatore farà parlare di sé

Eduard Marinca farà parlare di sé. Ne è convinto il procuratore sportivo Alessio Sundas, che è orgoglioso di presentare il giovane portiere del Pontedera tra i suoi assistiti. Dunque la lista dei calciatori all’interno della scuderia di Sundas si allunga: il fortissimo portiere rumeno, classe ’97, alto poco più di 2 metri ha firmato la procura per aggiungersi all’eccellente parco giocatori di Sundas. E’ una vera saracinesca tra i pali. Sicuro di sé, fisicamente molto prestante e con un gran talento tra i pali, si candida sicuramente tra i portieri più forti nel prossimo futuro. Marinca ha giocato con il Lanciano U.19, successivamente nelle giovanili della Luparense, nella stagione successiva alla Fiorenzuola poi è andato in Romania nel Poli Tim e dal 2017 nel Pontedera dove è subito diventato il beniamino del pubblico. Il gigante buono di Pontedera sarà al centro del prossimo calciomercato estivo che lo vedrà, con molta probabilità, coinvolto in diverse trattative. Il manager Alessio Sundas sta già mettendo in atto una vera strategia per tutelare al meglio il suo campione che a detta di molti sembra il nuovo Manuel Neuer.