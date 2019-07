Gli effetti dei cambiamenti climatici sul calcio: la salute dei calciatori a rischio dalle giornate sempre più calde

Non solo il calcio giocato ma anche alcune curiosità, argomento di interesse riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici proprio legati al mondo del pallone, nel dettaglio prestazioni orari di gioco e anche l’esperienza dei fan si stanno modificando. E’ quanto sottolineato in un articolo pubblicato su Scientific American, la salute dei calciatori è messa a rischio dalle giornate ormai sempre più calde. “Giocare con il caldo e’ sempre stato un aspetto del gioco – commenta Mary Harvey, executive director del Centre for Sport and Human Rights ed ex portiere della nazionale Usa – ma ora le cose sono diverse“.

Alcuni problemi sono emersi anche con le partite dei Mondiali femminili e della Coppa d’Africa condizionate dal grande caldo, un calciatore della Nigeria è stato ricoverato per una grave disidratazione durante un allenamento. “C’e’ un rischio aumentato di infortuni legati al caldo durante le partite – spiega Kristina Dahl, ricercatrice della Union of Concerned Scientists – dovuta al fatto che i team hanno un numero limitato di sostituzioni. Come avviene anche per i traumi cranici i giocatori cercano di rimanere in campo il piu’ a lungo possibile per il bene del proprio team, a detrimento della salute”.

Problema che si accentuerà nei prossimi anni, a partire dal Mondiale 2022 in Qatar e alle Olimpiadi di Tokyo del 2022.