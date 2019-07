Empoli, doppio colpo dal Parma: arrivano Dezi e Stulac

Doppio colpo in entrata per l’Empoli, che ha ufficializzato l’arrivo dal Parma di Jacopo Dezi e Leo Stulac. Ecco il comunicato della società direttamente dal sito ufficiale.

“L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Jacopo Dezi (a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e obbligo di riscatto) e di Leo Stulac (a titolo definitivo)

Jacopo Dezi è un centrocampista italiano nato a Atri il 10 febbraio 1992. Cresciuto nelle giovanili del Giulianova, con i gialorossi esordisce in Serie C a 17 anni. Acquistato dal Napoli nell’estate del 2012, viene ceduto prima in prestito al Barletta, Lega Pro Prima Divisione e poi al Crotone, vestendo la maglia dei calabresi per due stagioni con 72 presenze e 4 reti. Tornato al Napoli, nel gennaio del 2016 nuovo prestito, al Bari mentre la stagione successiva veste la maglia del Perugia. Nel luglio del 2017 viene acquistato dal Parma, neopromosso in Serie B, e con i gialloblu ha giocato le ultime due stagioni. Dezi ha inoltre vestito più volte la maglia della Nazionale Under 21 (il 5 marzo 2014 nella gara con l’Irlanda del Nord) il suo esordio, arrivando fino a partecipare ad uno stage con la nazionale maggiore all’epoca allenata da Cesare Prandelli. Inoltre, convocato da mister Massimo Piscedda per le Universiadi del 2015, guida capitano gli azzurri alla conquista della medaglia d’oro.

Leo Štulac è un centrocampista sloveno nato a Capodistria il 26 settembre 1994. Cresciuto nelle giovanili del Koper, esordisce in prima squadra il 2 aprile 2011 (a 16 anni) in occasione della partita della massima serie slovena contro il Maribor. Gioca con la maglia del Koper per sei stagioni, totalizzando 104 presenze e mettendo a segno 9 reti. Nel luglio del 2016 viene acquistato dal Venezia, dove resta per due anni, vincendo il campionato di Lega Pro e conquistando l’accesso ai playoff nel successivo campionato cadetto. La scorsa estate, dopo 43 gare e 9 reti con i veneti, passa al Parma, in Serie A, dove totalizza 23 presenze. Stulac ha inoltre vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili slovene, dall’Under-17 fino all’Under-21, arrivando a debuttare nella Nazionale maggiore il 9 settembre 2018 nella partita di Nations League contro Cipro“.