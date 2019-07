Empoli, Laribi si presenta e lancia frecciate al Verona: “Mi hanno sbarrato la strada, non adatto al tecnico”

“Sono contentissimo di essere qui. A Verona mi hanno sbarrato la strada, non ero adatto al nuovo allenatore: piuttosto che stare lì e giocare poco ho deciso di intraprendere un altro cammino“. Sono queste le prime parole da calciatore dell’Empoli per Karim Laribi, rinforzo rinforzo dei toscani arrivato in prestito dall’Hellas Verona.

“Il lavoro fatto dalla società in questi anni è stato straordinario – prosegue il calciatore al canale ufficiale del club – L’Empoli è stata l’unica squadra che ho voluto, il direttore è stato bravissimo a convincermi in mezzo secondo a venire qui. Cercheremo di creare un gruppo con grandi ambizioni: servirà tanta determinazione, tanta voglia perché il campionato di Serie B è molto strano come hanno dimostrato le ultime stagioni. Non è possibile fare calcoli. Il mio ruolo preferito? Ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo e ho fatto anche la seconda punta, mi so adattare“.