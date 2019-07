La Uefa ha annunciato che escluderà i belgi del Mechelen dalla fase a gironi di Europa League 2019/20. Una decisione che arriva all’indomani della sentenza del Tribunale Arbitrale per lo Sport belga che ha confermato la decisione degli organi disciplinari della Federcalcio di Bruxelles che avevano, tra l’altro, imposto il divieto al Mechelen di “giocare in Europa per una stagione se il club si fosse qualificato”. Il club belga e i suoi dirigenti sono stati coinvolti “nel tentativo di organizzare il risultato di un incontro a livello nazionale”. Il Mechelen si era qualificato grazie alla vittoria della coppa nazionale.