Europa League, le quote di William Hill dicono Torino: le altre proposte

Domani scende in campo l’Europa League 2019/2020 per il secondo turno preliminare di qualificazione. Tra le numerose squadre che si contendono la possibilità di partecipare al torneo compare anche il Torino, subentrata nella corsa europea a seguito dell’esclusione del Milan. L’undici granata ha beneficiato dell’ottimo piazzamento ottenuto in campionato nella stagione appena conclusa ha ora l’occasione di calcare lo scenario europeo, da cui manca da marzo 2015. L’avversario che attende la squadra di Mazzarri è il Debrecen, formazione ungherese che ha già superato il primo turno preliminare. Il ritorno in Europa rappresenterebbe sicuramente un momento chiave della stagione del Torino, vista anche l’alta probabilità dei piemontesi di superare questa fase del torneo. Infatti, sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker inglese, la formazione granata è favorita per la vittoria del match, grazie al moltiplicatore 1.18. Strada in salita, invece, per la squadra ungherese, la cui vittoria vale ben 15 volte la posta; il pareggio, che rimanda ogni decisione al match di ritorno in programma per la prossima settimana, vale 6.50.

Tra i numerosi scontri che completano il secondo turno preliminare di qualificazione compaiono anche le sfide di Francoforte e Apollon Limassol, rispettivamente avversarie della formazione estone FC Flora e dell’irlandese Shamrock Rovers. L’incontro tra FC Flora e Francoforte sembra sulla carta molto sbilanciato in favore della formazione tedesca, la cui vittoria risulta abbordabile a quota 1.07. Reduce dalla semifinale dell’edizione 2018/19, persa ai rigori contro la vincente del torneo Chelsea, la formazione guidata da mister Hütter dovrà ripartire dai preliminari, visto il sesto posto raggiunto in Bundesliga. Dall’altra parte, invece, la squadra estone è approdata al secondo turno preliminare di qualificazione solo un’altra volta nella propria storia, nel lontano 2006/07: lo storico potrebbe rappresentare un ostacolo sulla strada verso la fase a gironi. Il moltiplicatore assegnato alla vittoria biancoverde è infatti molto alto ed èfissato a 26.00 sulla bacheca di William Hill. Nell’altro scontro in programma giovedì le due parti sono invece maggiormente in equilibrio, con la formazione cipriota leggermente avanti sugli sfidanti irlandesi. L’undici dell’Apollon, eliminato nella scorsa edizione alla fase a gironi, è avanti per la conquista della vittoria (2.30) e risultaleggermente favorito rispetto all’avversario (3.25); 3.10 è il moltiplicatore offerto in caso di pareggio. Il club di Dublino lo scorso anno non aveva superato le fasi preliminari: riuscirà il suo miglior marcatore Aaron Greene a sbloccare il risultato e condurre la propria formazione alla vittoria? Un suo goal nei 90 minuti è offerto da William Hill a quota 3.20.