Europei Under 21, qualificazioni al via a Castel di Sangro: le avversarie dell’Italia nel girone

Riparte il 10 settembre da Castel di Sangro il cammino della Nazionale Under 21 nelle qualificazioni agli Europei del 2021. Sarà lo stadio “Teofilo Patini” (ore 18.30) ad ospitare l’esordio degli azzurrini contro i pari età del Lussemburgo, il debutto europeo in panchina del neo tecnico Paolo Nicolato. La squadra azzurra torna a Castel di Sangro per la sesta volta: nei cinque precedenti, l’Under ha collezionato un pareggio e quattro vittorie, l’ultima a novembre 2015 contro la Lituania (2-0). Bottino pieno della giovane Italia nelle gare giocate contro il Lussemburgo: dieci vittorie su dieci, con l’ultimo incontro disputato a novembre 2009. Le altre avversarie del girone sono Irlanda, Islanda, Svezia e Armenia con gli irlandesi già a quota 3 punti, grazie al successo 3-0 contro il Lussemburgo.