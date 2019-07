Shock nel mondo del calcio, ex calciatore ucciso a colpi di pistola [NOME e DETTAGLI]

Shock nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto Marc Batchelor, ex talento della nazionale sudafricana, attaccante dei Kaizer Chiefs, è stato raggiunto da un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto vicino casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. E’ stata aperta un’indagine per omicidio, a sparare è stato un uomo a bordo di una moto con un complice, sette colpi hanno forato il finestrino della sua Bmw. Il portavoce della polizia, Lungelo Dlamini, ha spiegato che Batchelor “è morto sul colpo” e che “il movente dell’assassinio è al momento ancora sconosciuto. Nulla è stato rubato e non sono ancora stati identificati i sospettati”.