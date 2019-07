Ultime ore difficili per l’ex attaccante della Juventus David Trezeguet, il francese è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. L’ex calciatore è stato fermato a bordo del suo suv in una via del centro di Torino, inizialmente si sarebbe rifiutato di procedere con l’alcol test ed in seguito dopo averlo eseguito avrebbe dato esito positivo con un livello di alcol nel sangue superiore al doppio del consentito, immediata la denuncia ed il ritiro della patente.