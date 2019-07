Fabregas va troppo veloce: patente sospesa per 6 mesi

Disavventura per il calciatore Cesc Fabregas, nelle ultime ore la patente del calciatore è stato sospesa per 6 mesi, nel dettaglio lo spagnolo è stato sorpreso con l’auto a 110 Km/h in una zona di Londra con il limite fissato a 60, la notizia viene riportata da Sky Sports Uk. L’ex calciatore del Chelsea si è così giustificato con la polizia: “non stavo andando cosi’ veloce”. L’avvocato di Fabregas ha dichiarato che lo spagnolo “vorrebbe offrire le sue sincere scuse” e che si è trattata di una “distrazione momentanea”. Inoltre Fabregas dovrà pagare una multa di 750 sterline, ovvero circa 840 euro.