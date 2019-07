La FIGC: “La Sicilia si tinge d’azzurro, è anche un riconoscimento al Calcio Catania”

Con una nota pubblicata in data odierna sul sito figc.it, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha sottolineato l’importanza dei prossimi impegni delle Nazionali, che da settembre a novembre disputeranno quattro gare in Sicilia. Fissata una nuova e ancor più prestigiosa tappa del cammino dell’Under 21 a Catania: gli “azzurrini” torneranno al “Massimino” martedì 19 novembre, poco più di due mesi dopo l’amichevole con i pari età della Moldavia, per affrontare l’Armenia nel cammino di qualificazione a EURO 2021. La Federazione scrive, in particolare: “È anche un riconoscimento alla società Calcio Catania, che tanto sta facendo per valorizzare l’attività calcistica nel suo territorio di riferimento”.