Filipe Luis, conferenza stampa per adulti: all’improvviso parte un audio…porno [VIDEO]

Una normalissima conferenza stampa di presentazione quella di Filipe Luis al Flamengo. O almeno lo era fin quando non è successo l’imprevisto hot. All’improvviso è partito un audio proveniente da un video…porno. Attimo di gelo in sala, poi è stato lo stesso Filipe Luis, ex terzino sinistro dell’Atletico Madrid, a rompere il ghiaccio con una risata fragorosa. E tutti i presenti in sala, visibilmente sollevati, hanno fatto lo stesso.

A ricostruire l’accaduto ci ha pensato il “Sun“. Uno dei membri dello staff del Flamengo sarebbe caduto vittima di uno scherzo telefonico tramite una nota vocale. Il malcapitato giornalista si è azzardato nel riprodurre la traccia ricevuta mentre il giornalista accanto a lui stava facendo una domanda. Dopo l’inconveniente hot, la conferenza è ripresa tranquillamente. In basso il VIDEO.