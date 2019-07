Fiorentina, il braccio destro di Commisso allo scoperto su seconde squadre e stadio

“Una seconda squadra in serie C? Al momento per la Fiorentina e’ importante sviluppare le proprie strutture. La ‘seconda squadra’ e’ un concetto importante a cui guarderemo per il futuro. Penso che sia importante valutare i nostri giocatori e il campionato della Lega Pro e’ un torneo molto elevato, per la Fiorentina potrebbe essere un punto molto importante”. E’ l’importante annuncio di Joe Barone, ‘braccio destro’ del presidente viola Rocco Commisso, ai microfoni di “Radio Bruno”, è andato in scena un incontro con il presidente Ghirelli, “e’ stata un’esperienza abbastanza positiva per capire come funziona la Lega Pro, e anche per capire le ‘seconde squadre’ e vedere il futuro della Fiorentina“, ha aggiunto Barone. Indicazioni anche sullo stadio: “abbiamo un ottimo rapporto con il Comune, siamo interessati alle proposte di Palazzo Vecchio e siamo pronti per iniziare questo progetto che e’ molto importante per la Fiorentina”. Bocca chiusa sul mercato: “Bisogna parlare con Daniele Prade'”.

Certo invece Ghirelli: “la Fiorentina “ha deciso di fare una seconda squadra. E ha deciso di farlo, guarda caso come nel settore giovanile, per crescere ragazzi italiani per la Nazionale. Questo e’ il ragionamento fatto oggi con Joe Barone”. Lo ha detto ai microfoni di “Radio Bruno” il presidente della Lega Pro.